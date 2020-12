Haaland nach Muskelfaserriss zur Reha in Katar

Der 20 Jahre alte Norweger informierte seine Fans via Instagram und in Form einer Quizfrage über seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Haaland fehlt dem Fußball-Bundesligisten seit Anfang des Monats mit einem Muskelfaserriss und kann in diesem Jahr nicht mehr für den BVB auflaufen.

Bei Instagram postete Haaland in einer Story ein Foto von sich auf einem Trainingsplatz bei strahlendem Sonnenschein. Darunter das Quiz mit der Frage, wo er denn wohl sei. Vier englische Antwortmöglichkeiten gab es: „Chilling in Germany“ (Entspannen in Deutschland), „On vacation in Brasil“ (Urlaub in Brasilien), „Recovering in Qatar“ (Reha in Katar) und „At home“ (Zu Hause – dies ist ein virtueller Hintergrund). Wer auf Antwort C klickte, bekam einen grünen Haken zu sehen – für die richtige Antwort.

© dpa-infocom, dpa:201209-99-635071/3