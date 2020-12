Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 09:22 Uhr

Mönchengladbach

Corona-Krise

Gladbach-Coach Rose sehnt Rückkehr der Fans herbei

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose sehnt „den Tag herbei, an dem wieder 50.000 und mehr Menschen in die Stadien strömen werden“, sagte der 44-Jährige in einem „Sportbuzzer“-Interview.