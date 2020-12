Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 14:11 Uhr

Frankfurt/Main

Corona-Krise

Gesundheitsamt genehmigt: Eintracht darf vor Fans spielen

Eintracht Frankfurt kann das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim trotz erhöhter Corona-Fallzahlen in der Stadt wie geplant vor 8000 Zuschauern austragen.