Füllkrug lobt Kohfeldt: „Niemand hätte es besser gemacht“

Werder-Profi Niclas Füllkrug hat in einem „Sportbuzzer“-Interview ein flammendes Plädoyer für seinen Trainer Florian Kohfeldt gehalten.

„Ich sage ganz ehrlich: Er wäre auch der Richtige gewesen, wenn wir runtergegangen wären“, sagte der 27 Jahre alte Angreifer. „Ich glaube, dass niemand da gewesen wäre, der es besser gemacht hätte, weil er 100-prozentig an diesen Verein glaubt und immer alles für den Club gibt.“ Selbst im Abstiegsfall mit Kohfeldt weiterzumachen, sei „der Wunsch von uns allen gewesen. Ich glaube, dass das die Vereinsführung auch wusste.“

Füllkrug stieg 2019 mit Hannover 96 aus der Fußball-Bundesliga ab und wechselte danach zu den Bremern zurück, für die er bereits in der Nachwuchsabteilung unter dem damaligen Jugendtrainer Kohfeldt spielte. 2020 schaffte auch Werder erst in zwei Relegationsspielen gegen den 1. FC Heidenheim den Klassenerhalt. Am vergangenen Samstag gab Füllkrug nach einer Wadenverletzung sein Bundesliga-Comeback.

„Ich werde genauso weitertreffen wie vorher“, sagte der Stürmer nach seiner mehrwöchigen Pause selbstbewusst. „Nach dem Kreuzbandriss habe ich im vergangenen Jahr in den ersten zwei Partien ja auch dreimal getroffen. Da war ich ein Jahr raus.“

