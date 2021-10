Freiburgs Stürmer Petersen mit Knieproblemen

Der Topjoker der Fußball-Bundesliga habe Probleme mit dem Knie gehabt, sagte Trainer Christian Streich. „Wie sich das entwickelt, wissen wir auch noch nicht.“

Zudem ist neben Offensivspieler Roland Sallai auch weiter Rechtsverteidiger Lukas Kübler fraglich, der zuletzt wegen eines Infekts gefehlt hatte. Der ungarische Nationalspieler Sallai war beim 1:1 gegen RB Leipzig zur zweiten Halbzeit eingewechselt, in der 80. Minute aber wegen eines Schlags aufs Knie wieder ausgewechselt worden.

Am Samstag ist der SC Freiburg, der einzige in dieser Saison noch unbesiegte Bundesligist, beim VfL Wolfsburg zu Gast. Vor dem Pokalspiel am Dienstag beim Drittligisten VfL Osnabrück werde die Mannschaft in Niedersachsen bleiben, teilte der Club mit.

