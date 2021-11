Frankfurts Hasebe kann sich weitere Saison vorstellen

Er habe in den letzten drei Spielzeiten immer gesagt, dies sei seine letzte Saison und dann doch immer wieder seinen Vertrag bei den Hessen verlängert. „Also sage ich jetzt nicht mehr, dass es meine letzte Saison ist. Weil ich nicht weiß, ob Eintracht mich weiter will und ob ich überhaupt noch weiterspiele. Die Entscheidung fällt im April“, sagte Hasebe.

Unter Coach Oliver Glasner spielt der Defensivmann bisher keine große Rolle, kam nur in vier Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Er wolle dem Fußball – egal ob als Trainer oder Manager – verbunden bleiben, fügte Hasebe an. „Aber was ich nach Ende meiner Karriere auf jeden Fall vorhabe: ich werde zwei, drei Monate mit meiner Familie durch Europa reisen.“ Frankfurt spielt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Topclub SC Freiburg.

