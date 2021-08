Forsberg soll Leipzigs Schlüsselspieler sein

Der schwedische Nationalspieler kann sich unter dem neuen Trainer Jesse Marsch vor allem taktisch auf weniger Zwänge freuen. „Man hat bei der Europameisterschaft gesehen, zu was ich fähig sein kann, wenn ich ein bisschen mehr Freiheiten auf dem Platz bekomme“, sagte Forsberg der „Mitteldeutschen Zeitung“. „Ich komme jetzt in meine besten Jahre. Und der neue Vertrag hat mir Ruhe gegeben. Das war mir wichtig.“

Der seit Januar 2015 in Leipzig spielende Forsberg hatte seinen Vertrag vor der EM bis 2025 verlängert. Unter dem alten Trainer Julian Nagelsmann wurde der 29 Jahre alte Techniker oft als hängende Spitze eingesetzt. Für Forsberg nicht die ideale Position. „Auf der Zehn zentral oder halblinks kann ich am meisten von dem herausholen, was in mir steckt“, sagte der 62-malige Nationalspieler. Bei der EM hatte er vier Tore für Schweden geschossen und die Mannschaft als Führungsspieler ins Achtelfinale geführt, wo sie in der Verlängerung an der Ukraine scheiterte.

