Flick und Corona: „Ich werde mich impfen lassen“

Bayern-Trainer Hansi Flick will sich auf jeden Fall gegen Covid-19 impfen lassen, kündigte der 55-Jährige an: „Ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München.