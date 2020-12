Flick gibt Profis nochmal frei – Teamtraining ab Freitag

Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 14:13 Uhr

Der 55-Jährige gönnte den Fußball-Profis des deutschen Rekordmeisters einen trainingsfreien Tag, „damit sie noch mal bei ihren Familien sind“, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Das erste Teamtraining findet demnach am 8. Mai statt. Danach wird sich der Kader um Kapitän Manuel Neuer in ein Trainingslager und damit in die notwendige Quarantäne vor der Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen begeben.

Die Trainingseinheiten sollen weitgehend auf dem Bayern-Campus in München stattfinden, aber auch in der Allianz Arena. Trainer, Team und Betreuerstab werden in der Woche bis zum ersten Spiel am Sonntag, 17. Mai (18.00 Uhr), bei Union Berlin im gewohnten Mannschaftshotel wohnen. Die Bayern führen die Tabelle nach 25 der 34 Spieltage mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an.