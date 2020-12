Archivierter Artikel vom 12.04.2020, 07:14 Uhr

Berlin

«Bundesliga Home Challenge»

FIFA 20: Leipzig besiegt BVB – Klatsche für Leverkusen

Das E-Sport-Alternativprogramm der Fußball-Bundesliga in der Corona-Zwangspause ist am Samstag in seine dritte Runde gegangen.