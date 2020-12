Ex-Nationalspieler Aogo dritter Experten-Neuzugang bei Sky

Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 11:28 Uhr

Der 33-Jährige wird neben dem Ex-Bundesliga-Trainer Martin Schmidt (53) und 2014-Weltmeister Benedikt Höwedes (32) von der kommenden Saison an Bundesliga-Spiele analysieren. Das teilte Sky-Sport- und Vermarktungschef Jacques Raynaud bei einer virtuellen Präsentation mit.

Zweitliga-Fachmann wird Torsten Mattuschka (39). Der langjährige Zweitliga-Spieler wird zudem als Co-Kommentator die Topspiele der 2. Bundesliga am Montag begleiten. Für die Premier-League-Übetragungen wurde der Journalist Raphael Honigstein gewonnen. Er wird im Wechsel mit den ehemaligen Bundesliga-Profis René Adler und Mladen Petric das „Match of the week“ kommentieren. Das Topspiel des Premier League überträgt Sky in der Regel am Sonntag ab 17.00 Uhr.

Aogo hatte zuletzt beim Zweitligisten Hannover 96 bis Januar unter Vertrag gestanden. Ende August entschloss sich der Defensivspieler, seine Laufbahn zu beenden. Vor Hannover 96 spielte er in der Bundesliga beim SC Freiburg, dem Hamburger SV, Schalke 04 und dem VfB Stuttgart. „Ich bin krisenerprobt durch einige Vereine, bei denen ich war“, sagte Aogo bei seiner Vorstellung als Sky-Experte.

Der langjährige Schalker Kapitän Höwedes wird sich bei Sky um die Bundesliga und die Champions League kümmern. Er hatte Ende Juli nach dem Ende seines Engagements bei Lokomotive Moskau seinen Rücktritt als Profi erklärt. Am Montag hatte Sky bereits den ehemaligen Bundesliga-Trainer Schmidt als neuen Experten bekannt gegeben. Der Schweizer hatte bis Anfang März den FC Augsburg trainiert, bevor er nach elf Monaten gehen musste. Zuvor hatte er als Cheftrainer bei Mainz 05 (Februar 2015 bis Mai 2017) und beim VfL Wolfsburg (September 2017 bis Februar 2018) gearbeitet.

