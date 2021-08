Erstes Bundesliga-Heimspiel elf Jahren: Bochumer Vorfreude

„Wir als Verein haben lange auf dieses Spiel hingearbeitet. Über 4000 Tage sind seither vergangen. Wir wissen, was uns auf zukommt und freuen uns tierisch“, sagte Thomas Reis vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05. Kämpferisch fügte der VfL-Trainer an: „Gerade in den Heimspielen wollen wir zeigen, dass wir Gas geben können. Wir wollen die ersten drei Punkte holen.“

Nach dem 0:1 vor einer Woche in Wolfsburg hofft Reis auf ein Erfolgserlebnis, warnte aber vor den Qualitäten des Gegners. „Sie haben eine tolle Rückrunde gespielt und das Unmögliche möglich gemacht. Diese Euphorie haben sie mitgenommen“, sagte der Fußball-Lehrer mit Bezug auf den Sprung der Mainzer von Rang 17 am Beginn der vergangenen Rückrunde auf Rang 12 zum Saisonende. Zudem verwies Reis auf das überraschende 1:0 des FSV über RB Leipzig zum Saisonstart trotz der Corona-Quarantäne für einige Spieler.

Für die Partie sind 13.500 Zuschauer zugelassen. Nur Besucher, die vollständig geimpft, getestet oder genesen sind, dürfen ins Stadion. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Bochum können demnach 2500 Stehplätze und 11 000 Sitzplätze angeboten werden.

