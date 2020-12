Elf Zahlen zum 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga

1 – Tor hat der FSV Mainz 05 in dieser Saison erst in der Schlussviertelstunde erzielt. Der Anschlusstreffer beim 1:2 in Bielefeld kam aber auch zu spät.

2 – erstmals in dieser Saison schießt Arminia Bielefeld beim 2:1 gegen Mainz zwei Tore in einem Spiel.

4 – Das 3:3 in München war das vierte Unentschieden nacheinander zwischen Bayern und Leipzig.

7 – Heimspiele in Folge ist Eintracht Frankfurt nun gegen Borussia Dortmund ungeschlagen. Das gab es zuvor nur zwischen 1966 und 1972.

10 – In seiner 24. Bundesliga-Saison blieb der VfL Wolfsburg zum ersten Mal an den ersten zehn Spieltagen ohne Niederlage.

11 – Zum ersten Mal in seiner mehr als 48-jährigen Bundesliga-Geschichte blieb der 1. FC Köln in elf Heimspielen hintereinander ohne Sieg.

15 – Mal in Serie hat Eintracht Frankfurt nicht zu Null gespielt. Einen solchen Negativlauf gab es für die Hessen zuletzt 2008 (21 Mal).

18 – Jahre, sechs Monate und neun Tage war Jan Thielmann am Samstag bei seinem ersten Profi-Tor alt. Exakt so alt wie das Kölner Fußball-Idol Lukas Podolski bei seinem ersten Bundesliga-Tor im Jahr 2003.

34 – Bayern-Tore nach zehn Spieltagen bedeuten Bundesliga-Rekord.

35,9 – Kingsley Coman war mit 35,9 km/h der schnellste Spieler des Spieltags und stellte darüber hinaus einen ligaweiten Saisonrekord auf.

124 – Bundesligatreffer hat Thomas Müller nach seinem Doppelpack gegen Leipzig erzielt. Damit verbesserte er sich auf Platz 30 der ewigen Torschützenliste.

© dpa-infocom, dpa:201206-99-591260/2