Eintracht gedenkt verstorbener Vereinslegende Grabowski

Frankfurt/Main (dpa) – «Jeder hat Bilder im Kopf, jeder hat Erinnerungen. Jürgen wird nie ganz gehen, weil wir immer an ihn zurückdenken werden», sagte der sichtlich bewegte Eintracht-Präsident Peter Fischer in Anwesenheit von Grabowskis Ehefrau Helga.

Grabowski war am vergangenen Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben. In seiner Karriere hatte der Offensivspieler 44 Länderspiele und 441 Begegnungen in der Bundesliga für die Eintracht absolviert. Er war Welt- und Europameister, UEFA-Cup-Sieger 1980 und 1974 und 1975 DFB-Pokalgewinner. Ihm zu Ehren spielten die Frankfurter am Sonntag gegen Bochum mit Trauerflor. Zudem gab es vor dem Anpfiff eine Schweigeminute.