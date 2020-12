Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 20:00 Uhr

Eindhoven

Saisonvorbereitung

Eintracht Frankfurt gewinnt Testspiel in Eindhoven

Eintracht Frankfurt hat den ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Bundesliga bestanden. Der Fußball-Bundesligist gewann am Samstag ein Testspiel beim 24-maligen niederländischen Meister PSV Eindhoven mit 2:1 (0:0).