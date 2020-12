Einsatz von Hummels und Hazard gegen Stuttgart noch unklar

Der Einsatz von Mats Hummels und Thorgan Hazard für Borussia Dortmund am Samstag gegen den VfB Stuttgart ist noch unklar.

„Ich kann es jetzt noch nicht definitiv sagen. Ich habe die Spieler seit dem Rückflug nicht mehr gesehen“, sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre. Hummels und Hazard waren beim 2:1 in der Champions League bei Zenit St. Petersburg ausgewechselt worden. „Ich hoffe, das waren nur Krämpfe. Es ist normal, dass viele Spieler müde sind“, hatte Favre nach dem Spiel gesagt.

Der Schweizer nahm zudem seinem Kapitän Marco Reus in Schutz. Nach langer Verletzungspause ist der 31-Jährige bislang noch nicht wieder richtig in Tritt gekommen. „Ich habe immer gesagt, es wird noch dauern, bis er fit ist. Er kommt aus einer großen Verletzung zurück. Er ist noch nicht an das hohe Tempo gewöhnt“, sagte Favre.

