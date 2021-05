Die Bundesliga-Relegation – Erstligisten mit 16:6 im Vorteil

In der Relegation zwischen dem Drittletzten der ersten und dem Drittplatzierten der zweiten Liga – in diesem Jahr Holstein Kiel – hat sich nämlich in der überwiegenden Mehrheit der Fälle der Bundesligist durchgesetzt. In 22 Fällen setzte sich 16 Mal der klassenhöhere Verein durch. Nur sechs Mal schaffte der Zweitligist den Aufstieg. Seit der Wiedereinführung der Relegation gelang dies nur dem 1. FC Nürnberg direkt im ersten Jahr, Fortuna Düsseldorf 2012 und Union Berlin 2019.

Kurios: In den vergangenen beiden Jahren gingen alle vier Spiele unentschieden aus. 2019 stieg Union nach einem 2:2 und 0:0 gegen Stuttgart auf, im Vorjahr rettete sich Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim mit denselben Ergebnissen durch die Auswärtstor-Regel. Köln nimmt zum ersten Mal an der Relegation teil, Kiel zum zweiten Mal. 2018 verpassten die Störche durch ein 1:3 und 0:1 gegen Wolfsburg den Aufstieg.

Jahr Bundesligist Zweitligist Ergebnisse 1982 Bayer Leverkusen* Kickers Offenbach 1:0/2:1 1983 FC Schalke 04 Bayer Uerdingen* 1:3/1:1 1984 Eintracht Frankfurt* MSV Duisburg 5:0/1:1 1985 Arminia Bielefeld 1. FC Saarbrücken* 0:2/1:1 1986 Borussia Dortmund* Fortuna Köln 0:2/3:1/8:0 1987 FC Homburg* FC St. Pauli 3:1/1:2 1988 Waldhof Mannheim* Darmstadt 98 2:3/2:1/5:4 i.E. (0:0) 1989 Eintracht Frankfurt* 1. FC Saarbrücken 2:0/1:2 1990 VfL Bochum* 1. FC Saarbrücken 1:0/1:1 1991 FC St. Pauli Stuttgarter Kickers* 1:1/1:1/1:3 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg* 0:3/0:2 2010 1. FC Nürnberg* FC Augsburg 1:0/2:0 2011 Borussia Mönchengladbach* VfL Bochum 1:0/1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf* 1:2/2:2 2013 1899 Hoffenheim* 1. FC Kaiserslautern 3:1/2:1 2014 Hamburger SV* SpVgg Greuther Fürth 0:0/1:1 2015 Hamburger SV* Karlsruher SC 1:1/2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt* 1. FC Nürnberg 1:1/1:0 2017 VfL Wolfsburg* Eintracht Braunschweig 1:0/1:0 2018 VfL Wolfsburg* Holstein Kiel 3:1/1:0 2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin* 2:2/0:0 2020 Werder Bremen* 1. FC Heidenheim 0:0/2:2

(* = Relegationssieger)

