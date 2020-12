Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 10:22 Uhr

Bremen

Bundesliga

BVB appelliert an Fans: Beim Revierderby Stadionnähe meiden

Dortmund (dpa). Vor dem Geisterspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 hat Borussia Dortmund an die Fans appelliert, sich beim prestigeträchtigen Revierderby nicht in unmittelbarer Nähe des Stadions aufzuhalten.