Burkardt kann sich Mainz-Verbleib vorstellen

Mainz (dpa). Seine Zukunftsentscheidung richte sich nach der sportlichen Perspektive in der nächsten Saison. «Wo bin ich am besten aufgehoben? Das kann natürlich sehr, sehr gut auch in Mainz sein», sagte Burkardt, der in dieser Spielzeit ein erfolgreiches Sturmduo mit Karim Onisiwo bildet.

Burkardts Vertrag bei den 05ern gilt derzeit bis Juni 2024. «Mainz 05 ist immer ein Thema für mich, und ich würde mir natürlich auch das durch den Kopf gehen lassen», sagte der Angreifer über eine mögliche weitere Vertragsverlängerung bei dem Bundesligisten. Bisher habe er sich aber noch gar nicht mit der neuen Spielzeit 2022/23 befasst.

Burkardt erzählte zudem, wie er sich körperlich in den vergangenen Jahren entwickelt hat. «Als ich zu den Profis gekommen bin, hatte ich 74 Kilo, jetzt sind es 78, da habe ich also ein paar Kilo Muskeln draufgepackt. Ein bisschen Körperfett zu verlieren und noch athletischer zu werden ist vielleicht trotzdem noch möglich», sagte er.