Boateng vage: „Muss nicht immer am selben Ort sein“

Der langjährige Bayern-Star Jérôme Boateng hat sich vage über seine Zukunft geäußert. Sowohl eine Vertragsverlängerung beim Fußball-Rekordmeister in München als auch eine Station im Ausland sind für den 32-Jährigen, dessen Vertrag am 30. Juni 2021 ausläuft, dabei natürlich Optionen.

„Ich kann es mir vorstellen“, sagte Boateng im „Kicker“ mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung. „Meine Kinder fühlen sich hier wohl. Mit Hansi Flick als Trainer und diesem Team macht es extrem viel Spaß.“

Unter Trainer Flick wurde der Weltmeister von 2014 wieder zur Stammkraft und zum Leistungsträger in der Münchner Abwehr. Nach Dissonanzen mit der Vereinsführung und immer wiederkehrenden Wechselbemühungen in der jüngeren Vergangenheit fühlt sich Boateng wieder richtig wohl. „Im Endeffekt bin ich froh, noch beim FC Bayern zu sein. Ich habe wieder Spaß am Fußball“, sagte er.

Sollte die Bayern-Zeit nach dann zehn Spielzeiten im kommenden Jahr enden, würde Boateng das Ausland reizen. „Eine andere Kultur. Ich lerne gerne Neues kennen und muss nicht immer am selben Ort sein. USA, Asien oder auch ein anderes europäisches Land, man wird sehen. Es muss aber nicht sein“, sagte Boateng.

