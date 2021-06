Boateng über Zukunft: „Noch keine Ahnung, wo es hingeht“

„Ich habe noch keine Ahnung, wo es hingeht, aber schon eine klare Vorstellung. Ich lasse das aber auf mich zukommen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler im Interview dem Münchner Vereinsmagazin „51“. „Ich bin super durch die Saison gekommen, musste kein Spiel wegen einer Verletzung aussetzen. In der Verfassung kann ich auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre auf Top-Niveau spielen.“

Boateng war 2011 von Manchester City nach München gewechselt. Zweimal gewann Deutschlands „Fußballer des Jahres“ von 2016 mit dem deutschen Rekordmeister das Triple. „Es war ein toller Abschluss“, resümierte der 32-Jährige nun, aber natürlich sei er „auch traurig“. Sein Vertrag wurde nicht verlängert.

Im Franzosen Tanguy Nianzou sieht Boateng riesiges Potenzial. „Er ist auch schnell und zweikampfstark, er erkennt Situationen. Er ist sogar kopfballstärker, als ich es in seinem Alter war. Der Junge hat ein Riesenpotenzial, ein Top-Verteidiger zu werden“, meinte Boateng über den 18-Jährigen, der in seine zweite Bayern-Saison geht. „Aber man sieht auch, dass er noch Flüchtigkeitsfehler macht, so wie ich früher.“

