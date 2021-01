Der 24-Jährige wird zunächst ausgeliehen, allerdings gibt es eine vertragliche Möglichkeit für eine feste Verpflichtung, teilte die Arminia wenige Stunden vor dem Spiel beim 1. FC Köln mit. In dieser Partie kann Okugawa noch nicht mitwirken. In der Saison 2018/2019 war der Außenstürmer bereits in Deutschland beim Zweitligisten Holstein Kiel unter Vertrag.

