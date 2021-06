Berichte: Schalkes Serdar vor Wechsel zu Hertha BSC

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, hat Berlins neuer Manager Fredi Bobic Interesse an einer Verpflichtung und will den viermaligen deutschen Fußball-Nationalspieler angeblich für rund sieben Millionen Euro in die Hauptstadt holen. Der „Kicker“ meldete, dass Serdar anderen Interessenten aus Deutschland und dem Ausland bereits abgesagt habe, weil er zu Hertha wechseln will. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang noch nicht.

In der abgelaufenen Saison hatte Serdar 25 Spiele für Schalke bestritten, erzielte einen Treffer und bereitete drei Tore vor. Zu Beginn des vergangenen Jahres sollen West Ham United aus England und der spanische Top-Club Atlético Madrid noch großes Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben. Mehrere Verletzungen Serdars und der Ausbruch der Corona-Pandemie änderten die Situation jedoch. Laut „Bild“ soll er auch eine Anfrage von Bayer Leverkusen haben, allerdings plane Hertha mehrgleisig und zeigt auch Interesse an U21-Europameister Niklas Dorsch.

