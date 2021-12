Ballon d'Or: Lewandowski über seine Enttäuschung

Der Argentinier Lionel Messi hatte in der Vorwoche in Paris zum siebten Mal den Goldenen Ball erhalten, Bundesliga-Torschützenkönig Lewandowski musste sich trotz seiner starken Saison bei der von der französischen Fachzeitung „France Football“ durchgeführten Prestige-Wahl mit Platz zwei begnügen. Dass er als bester Torjäger geehrt wurde, war für den polnischen Ausnahmefußballer nur ein schwacher Trost.

„Ja, natürlich hast du so ein Gefühl von ungestilltem Verlangen, wenn du so nah dran bist und mit einem so großen und genialen Fußballer wie Messi konkurrierst, und Stimmen hörst, dass du das hättest gewinnen sollen. Natürlich respektiere ich Lionel Messi, wie er spielt und was er erreicht hat. Allein die Tatsache, dass ich mit ihm konkurrieren kann, zeigt mir in gewisser Weise, auf welchem Niveau ich bin, und ich bin darauf sehr stolz“, sagte der 33 Jahre alte Stürmer. „Aber ehrlich gesagt: Ich war traurig. Ich bin froh, dass wir unter der Woche kein Spiel hatten.“

Messi hatte nach seiner Ehrung noch auf der Bühne an Lewandowski gerichtet gesagt: „Jeder weiß, dass du letztes Jahr der Gewinner warst. Ich finde, France Football sollte dir den Preis für 2020 noch geben. Du hast ihn verdient und solltest ihn auch zuhause haben.“ Im vergangenen Jahr hatte es bei der Verleihung des Goldenen Balls wegen der Pandemie eine Pause gegeben.

Lewandowski sagte auf die Frage, ob er das nur als PR-Masche aufgefasst habe oder als ehrlich gemeint: „Ich hätte es gern, dass das eine aufrichtige Erklärung eines großen Fußballers war und nicht nur leere Worte.“ Allerdings sei er nicht so fixiert darauf, den Preis für 2020 tatsächlich zu bekommen.

