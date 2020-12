Auch vom FC Bayern umworbener Dest wechselt zu Barça

Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 14:40 Uhr

Wie die Katalanen mitteilten, wechselt der 19 Jahre alte US-Nationalspieler von Ajax Amsterdam zum Club von Weltfußballer Lionel Messi. Der Defensivspieler unterschrieb in Barcelona einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Nach Angaben des Vereins beträgt die Ablösesumme 21 Millionen Euro, die sich durch Boni um weitere fünf Millionen erhöhen kann. Für Dest ist eine Ablösesumme von 400 Millionen Euro festgeschrieben.

Sergiño Dest soll am Freitag vorgestellt werden. Barcelonas Trainer Ronald Koeman hatte bereits am Vortag verkündet, dass der 19-Jährige seinen obligatorischen Medizintest bei Barça absolviert hatte. „Er wird mit ziemlicher Sicherheit bei uns sein“, sagte der Niederländer. Der in den Niederlanden geborene Dest hat auch die US-Staatsbürgerschaft und bislang drei Länderspiele für die US-Nationalmannschaft bestritten.

© dpa-infocom, dpa:201001-99-786132/2