Auch Bensebaini bei Mönchengladbach positiv

Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 13:45 Uhr

Der algerische Nationalspieler, der in der vergangenen Woche Länderspiele in Algerien und Simbabwe absolvierte, wurde vor der Partie am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) positiv getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Bereits seit dem vergangen Wochenende ist auch Borussia-Angreifer Alassane Plea wegen eines Positivtests in Isolation.

© dpa-infocom, dpa:201121-99-413383/2