Auch Außenverteidiger Wolf fehlt dem BVB für einige Zeit

Borussia Dortmund muss im Liga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig auch auf Marius Wolf verzichten.

Der Außenverteidiger erlitt eine Muskelverletzung im Oberschenkel und wurde deshalb am Mittwochabend beim 1:3 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam ausgewechselt, wie der Fußball-Bundesligist via Twitter mitteilte. Wolf wird dem BVB damit „bis auf Weiteres“ fehlen. Doch die Rückkehr des 26-Jährigen ist noch im November geplant.

Neben dem Außenverteidiger fehlten Trainer Marco Rose zuletzt auch Leistungsträger wie Erling Haaland, Raphael Guerreiro oder Mahmoud Dahoud.

