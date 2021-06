Arminia bestätigt Einigung über Transfer von Okugawa

Der Japaner war erst im Januar vom österreichischen Meister an die Ostwestfalen verliehen worden und wird nach Angaben der Salzburger von den Bielefeldern nun fest verpflichtet. Demnach erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. Am Abend bestätigten die Bielefelder lediglich, dass eine Einigung mit RB Salzburg über den Transfer von Okugawa erzielt worden sei. Weitere Informationen sollten später folgen.

Okugawa absolvierte für die Arminia in der Rückrunde 13 Spiele und erzielte dabei einen Treffer. In der Saison 2018/19 war er bereits an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-146090/3