Frankfurt/Main

Hintergrund

Anpfiff zur Transferperiode II in der Bundesliga

Die zweite Transferperiode im deutschen Profifußball beginnt am 2. Januar und endet am 1. Februar. Neuzugänge können frühestens am 15. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga (8. bis 11. Januar) eingesetzt werden.