„Schur!“, sagt der Siegerländer zur Begrüßung. „Schur, Regionalliga West!“, sagen die Sportfreunde Siegen – und das so was von. Nach acht Jahren hat das Leimbachstadion den Regionalliga-Fußball zurück. Und gleich zum Auftakt feierten die Sportfreunde Siegen bei ihrer Rückkehr auf die Regionalliga-Bühne im eigenen Stadion einen Start nach Maß. Der Meister der abgelaufenen Oberliga-Westfalen-Saison siegte vor 2681 Zuschauern am ersten Spieltag vergangenen Samstag mit 3:0 (2:0) gegen den SV Rödinghausen – wohlgemerkt dem Fünften der vergangenen Saison. Die Sportfreunde machten da weiter, wo sie in der vergangenen Spielzeit aufgehört haben, und konnten damit eine wichtige Komponente konservieren, die sie zuletzt so stark machte: die Euphorie.

Auf diese Euphorie kommt auch SFS-Geschäftsführer Matthias Georg zu sprechen, wenn er die letzten „krassen anderthalb Jahre“ Revue passieren lässt. Georg, der in einer seiner vorigen Stationen den hessischen Nachbarn TSV Steinbach in der vierten Liga etablierte, ist seit April des vergangenen Jahres im Amt. „Im letzten Jahr ist einfache eine unheimliche Euphorie entstanden, obwohl es gar nicht so einfach war.“ Die „Krönchenkicker“ kamen gerade aus einer Saison, die sie in der Oberliga auf dem siebten Platz abschlossen. Der Abstand auf den Aufstiegsplatz betrug ganze 21 Punkte.

„Jeder hatte Lust auf eine geile Saison.“

Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde Siegen, über die entstandene Euphorie im Siegerland im vergangenen Sommer.

Und dennoch passte vieles. „Mannschaft und Trainer präsentierten sich als eine Mannschaft und so kamen auch die Fans wieder ins Stadion. Jeder hatte Lust auf eine geile Saison“, erinnert sich Georg an den vergangenen Sommer. Dass es am Ende in solch einer erfolgreichen Saison mit der Meisterschaft und Regionalliga-Rückkehr mündete, war aber nicht unbedingt zu erwarten. „Und es war auch nicht unbedingt das Ziel, nach dem Motto: koste es, was es wolle“, so Georg. Doch nach und nach reifte auch im und um den Verein die Überzeugung, dass dieser sehnlichste Wunsch in Erfüllung gehen kann.

Der Siegener Geschäftsführer sah mehrere Scheidewege, aus denen die Fußballer aus dem Leimbachstadion gestärkt hervorgingen. Georg erinnert da vor allem an den siebten Spieltag, als es eine bittere 0:3-Heimniederlage vor knapp 2000 Zuschauern gegen den ASC 09 Dortmund setzte. „Das war ein herber Dämpfer, aber wir haben die richtigen Lehren daraus gezogen.“ Ein Beleg? In den verbleibenden 28 Ligaspielen blieben die Siegener ohne (!) Niederlage. Ein weiterer wichtiger Grundstein sei der 3:1-Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten VfL Bochum II im letzten Spiel vor der Winterpause gewesen. „Dieser Schwung hat uns in der Rückrunde getragen.“

Herausforderungen wachsen auf und neben dem Platz

Damit dieser Schwung aufrecht erhalten werden konnte, sieht Georg auch im Winter-Trainingslager in der Türkei einen wichtigen Faktor. „Das war eine gute Woche mit perfekten Bedingungen.“ Gerade im Siegerland, wo gleich mehrere Spiele aufgrund von Schnee und Frost abgesetzt und nachgeholt werden mussten, sicherlich keine zu unterschätzende Komponente für die Trainingsqualität. Als dann auch schwere Auswärtsspiele siegreich gestaltet wurden und zudem mehrere Last-Minute-Tore für weitere Punkte sorgten, war der Weg zurück in die Viertklassigkeit frei.

Die Sportfreunde müssen sich nun sowohl auf als auch neben dem Platz neuen Herausforderungen stellen. Das nehmen sie im Siegerland gerne an. Neben dem Platz, das Kerngeschäft von Georg, ist gleichermaßen eine Entwicklung zu erkennen. Wöchentlich, ja fast täglich, veröffentlichten die Siegener auf ihren sozialen Medien die Zusammenarbeit mit neuen Sponsor. „Das hat mit dem Aufstieg noch einmal rasant zugenommen. Aber das ist gut und wichtig für die Region. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das uns in der Mannschaft vergangene Saison getragen hat, das erkennt man auch bei den Sponsoren, die alle aus der Region kommen“, freut sich Georg, der diese Herausforderung nicht kleinreden will: „180 Sponsoren müssen auch alle betreut werden. Da gehört eine Menge Demut und Verlässlichkeit dazu. Da profitieren wir auch von der Vorstandsarbeit, die in den ganzen letzten Jahren geleistet wurde.“

Der Charakter muss bei den Neuen passen

Stehen und Fallen wird alles jedoch mit dem sportlichen Abschneiden auf dem Platz. So war es den Verantwortlichen um Matthias Georg und Trainer Thorsten Nehrbauer klar, dass es auch im Kader Veränderungen geben muss. Mit Tobias Filipzik verabschiedete sich eine SFS-Legende nach 14 Jahren aus dem rot-weißen Dress. Zudem beendete Kapitän und Publikumsliebling Mats Scheld seine höherklassige Fußball-Laufbahn. „Uns war wichtig, Spieler zu holen, die wirklich Lust haben, für uns zu spielen. Zudem bemühten wir uns um saubere Charaktere, die sich in der Regionalliga wie wir beweisen wollen“, schildert Georg. Auf dem Menschlichen, das im Aufstiegsjahr so gut passte, lag ein Hauptaugenmerk.

Und sportlich? „Da mussten die Neuen zu unserem Spiel passen. Wir setzen eher auf kontrollierten Ballbesitzfußball. Somit benötigen wir Spieler mit einem sauberen ersten Kontakt und Ruhe am Ball“, so der Geschäftsführer weiter. Nun müsse die Mannschaft eine Liga höher natürlich auch lernen, sich zu wehren und eine „gewisse Ekligkeit“ auf den Platz bringen. Dazu beitragen sollen vor allem auch jene, die bereits Erfahrungen in der vierten Liga sammelten. Namentlich denkt Georg dabei an Dennis Brock (zuletzt vereinslos; 18 Mal 3. Liga, 141 Mal Regionalliga West), Hamza Saghiri (kommt von VSG Altglienicke; 118 Mal 3. Liga, 67 Mal Regionalliga) oder David Kammerbauer (von Stuttgarter Kickers; 100 Mal Regionalliga). „Die kennen die Liga und bringen die nötige Ruhe rein.“

In Scheld und Thomas brechen (nur) zwei Stammspieler weg

Konkurrenz belebt das Geschäft – das weiß auch Georg. Doch genauso wichtig ist der Erhalt eines Kerns der Aufstiegsmannschaft. Mit genanntem Scheld sowie Linksverteidiger Arthur Thomas brechen nur zwei Stammspieler aus der Vorsaison weg, dem gegenüber stehen zehn externe Neuzugänge. „Die Basis wird wieder sein, dass die Spieler sich verstehen“, findet Georg. Und da seien die Spieler aus der Vorsaison gefordert.

Eben jene Spieler, die die Rückkehr in die Viertklassigkeit perfekt machten. Am vergangenen Samstagnachmittag beim Heimsieg gegen Rödinghausen standen in Cagatay Kader, Derrrick Kyere, Malik Hodroj, Jubes Mba Tibah Ticha und Florian Mayer immerhin fünf in der Startelf. Zudem sammelten auch die Aufstiegshelden Leon Pursian, Shaibou Oubeyapwa und der aus Betzdorf stammende Jannik Krämer die ersten Regionalliga-Minuten für diese Saison. Eine Saison, in der die Sportfreunde Siegen noch lange von der im vergangenen Jahr entstandenen Euphorie leben wollen.

Der Kader der Sportfreunde Siegen

Zugänge: Justin Opelt, Leonhard von Schroetter (beide FSV Frankfurt), Hamza Saghiri (VSG Altglienicke), David Kammerbauer, Paul Polauke (beide Stuttgarter Kickers), Dustin Willms (MSV Duisburg), Levin Leandro D’Aloia (TSV Steinbach Haiger), Josue Santo (ASC 09 Dortmund), Dennis Brock, Ömer Tokac (beide vereinslos), Tom Gutsch, Fynn Schneider, Hassan El-Chaabi (alle eigene Jugend).

Abgänge: Mats Scheld (TSG Adler Dielfen), Kevin Krumm, Tobias Filipzik, Lars Schardt (alle TuS Erndtebrück), Arthur Tomas (SC Hickengrund), Markus Pazurek (Ahrweiler BC), Mateo Drljo (SGV Freiberg), Maurice Danielle Werlein (SG Finnentrop/Bamenohl), André Weis (Laufbahnende), Yannick Debrah (unbekannt), Younes El Ayouchi (RSV Meinerzhagen).

Kader, Tor: Justin Ospelt, Leon Klußmann, Fynn Schneider.

Abwehr: Riku Nabesaka, David Kammerbauer, Paul Polauke, Tom Gutsch, Jannik Krämer, Jubes Mba Tibah Ticha, Florian Meyer, Leonhard von Schroetter.

Mittelfeld: Leon Pursian, Shaibou Oubeyapwa, Georgios Mavroudis, Ömer Tokac, Levin D’Aloia, Andre Dej, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri.

Angriff:Josue Santo, Cagatay Kader, Derrick Kyere, Arif Güclü, Hassan El-Chaabi, Dustin Wilms.

Trainer: Thorsten Nehrbauer, Sergen Yesilcay (Co-Trainer).

Saisonziel: In der Liga ankommen, möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben.

Favoriten: 1. FC Bocholt, Borussia Dortmund U23, SC Fortuna Köln.