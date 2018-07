Was für ein Krimi im abschließenden Halbfinale der Fußball-WM in Russland: Kroatien steht durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen England am Sonntag (17 Uhr, ZDF) im Endspiel gegen Frankreich. Dagegen ist der Traum für die „Three Lions“ vom ersten Titel seit 1966 ausgeträumt. Die Partie lebte über weite Strecken von der Intensität, das entscheidende Tor erzielte der Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic in der 109. Minute.

Dabei hatte es für die Kroaten nicht wirklich gut begonnen. Vielmehr dokumentierten die Engländer gleich zu Beginn ihre Stärke bei ruhenden Bällen, als Kieran Trippier einen Freistoß aus 22 ... Dabei hatte es für die Kroaten nicht wirklich gut begonnen. Vielmehr dokumentierten die Engländer gleich zu Beginn ihre Stärke bei ruhenden Bällen, als Kieran Trippier einen Freistoß aus 22 ...

Lesezeit für diesen Artikel (421 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.