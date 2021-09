Warkus feiert ersten Sieg als Gräfenbachtal-Trainer

Der Aufstiegsaspirant aus Fürfeld hatte in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach insbesondere im ersten Abschnitt große Probleme mit dem VfL Sponheim. Erst ein taktischer Kniff von Trainer Günter Nessel zu Beginn der zweiten Hälfte stellte die Weichen auf Sieg. Nessel erteilte seinem Defensivakteur Sören Pershon einen offensiveren Auftrag, und dieser bereitete anschließend drei Tore vor. Am Ende gewann die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in der Ost-Staffel mit 4:0. Auch der VfL Rüdesheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und feierte zu Hause gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg einen 3:0-Erfolg. In der West-Gruppe kassierte die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/Lauschied II ihre erste Saisonniederlage. Schon zur Pause lag die Verbandsliga-Reserve gegen die SG Monzingen/Meddersheim mit 0:4 zurück, doch am Ende wurde es noch einmal spannend. Die Monzinger zitterten aber den 4:3-Auswärtserfolg über die Ziellinie. 1:1 trennten sich bereits am Freitagabend – wir berichteten – der TSV Hargesheim und der TuS Roxheim sowie die SG Disibodenberg und der VfR Kirn II.