Zum Auftakt der Saison 2021/2022 wurden die Zuschauer in der A-Klasse mit Toren verwöhnt. In den sieben Partien fielen 43 Tore, also mehr als sechs Treffer im Schnitt. Spitzenreiter war die Partie in Hauptrundengruppe 2 in Kirschweiler, wo die Gastgeber einen 8:1-Sieg feierten.