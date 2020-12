Region Nahe

Nun haben auch die Fußball-Funktionäre des Kreises Birkenfeld zum Skalpell gegriffen und ihre Klassen geteilt. Die A-Klasse wird die Hauptrunde, wie die erste Saisonphase ab sofort offiziell genannt wird, in zwei Gruppen absolvieren, die 32 B-Klassen-Teams spielen in drei Staffeln und die 37 C-Klassen-Mannschaften in vier Staffeln.