Rheinlandpokal-Kracher in Wirges: Rivale Eisbachtal kommt zum Derby in Runde drei – Westerburg in Burgschwalbach – Höhr wartet noch auf seinen Gegner

Für die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod geht es in den Rhein-Lahn-Kreis zum Bezirksliga-Konkurrenten TuS Burgschwalbach, der sich erst am späten Mittwochabend nach Elfmeterschießen mit 5:3 gegen die SG Müschenbach/Hachenburg durchgesetzt hat. Die SF Höhr-Grenzhausen aus der Bezirksliga Mitte spielen in Runde drei gegen den Sieger der noch ausstehenden Partie zwischen Ost-Bezirksligist SG Ellingen und Oberligist FV Engers. Alle drei Spiele sind für Mittwoch, 29. September, 19.30 Uhr angesetzt. ros