FC Karbach gegen TuS Koblenz – der Kracher im Halbfinale des Fußball-Rheinlandpokals steigt am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Emmelshausener Kunstrasen. Der Gewinner des Oberliga-Duells trifft im Finale am 28. Mai im Koblenzer Stadion Oberwerth auf den Sieger der Partie zwischen der SG Hochwald Zerf (Rheinlandliga) und dem FV Engers (Oberliga), die zeitgleich in Zerf angepfiffen wird.