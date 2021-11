Der Strich zwischen den Plätzen 6 und 7 in der Tabelle der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord beschäftigt TuS Koblenz und die SG 2000 Mülheim-Kärlich auf unterschiedliche Weise. Die TuS, die am Sonntag bei Spitzenreiter Trier antritt, will ihren Platz in der oberen Hälfte verteidigen, für Mülheim-Kärlich, heute daheim gegen Emmelshausen am Ball, sehen die Ziele anders aus.