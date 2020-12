Niederburg

Was macht eigentlich die Trainerlegende Bahman Foroutan? Momentan ist der 73-jährige Iraner wieder in seiner „alten Heimat“, wie er sagt. Foroutan besucht seinen Sohn Nikolai, der in Mayen lebt und Trainer beim Fußball-Bezirksligisten Spvgg Cochem ist. Am Rande des Testspiels am vergangenen Samstag bei A-Klässler SG Niederburg, das die Cochemer 3:2 gewannen, sprachen wir mit Zaungast Bahman Foroutan.