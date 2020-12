Nentershausen

„Auswärtssieg, Auswärtssieg!“, skandierten Bingens Spieler, Trainer und Betreuer auf dem Kunstrasenplatz in Nentershausen. Soeben hatte die Hassia ihr Spiel in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die Eisbachtaler Sportfreunde mit 3:1 (2:1) gewonnen. Anschließend ließen sich die Gäste von ihren mitgereisten Fans feiern. „Wir sind aktuell in der Erfolgsspur. Dieser Sieg ist enorm wichtig für uns, damit wir weiter vorne mitmischen“, resümierte Bingens Trainer Thomas Eberhardt sichtlich zufrieden.