Plus Trier/Worms

Oberliga-Aufstiegsrunde: Regionalliga Südwest lockt vor allem Trier und Worms

Während in der Nordgruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die Entscheidung, welche Mannschaft sich als sechste und letzte für die Aufstiegsrunde qualifiziert, in der der Meister ermittelt wird, am letzten Spieltag entschieden hat, war die Lage in der Südgruppe schon vor Wochen absehbar.