Plus Nentershausen

Reifenscheidt: Nie vergessen, was wir können – Eisbachtals Trainer nach drei Siegen selbstbewusst

Der Aufwärtstrend ist unverkennbar: Nach drei Siegen in Folge haben sich die Eisbachtaler Sportfreunde in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf den dritten Platz vorgearbeitet und mit nunmehr 32 Punkten den Kontakt zu den vor ihnen platzierten Teams des 1. FC Kaiserslautern II (2. Platz/33 Zähler) und der TSG Pfeddersheim (1.35) hergestellt. Durch die jüngste Entwicklung gehen die Eisbachtaler durchaus als Favorit ins vierte Spiel der Runde, wenn am Samstag, 16 Uhr, der Drittletzte FSV Jägersburg (10.22) zu Gast in Nentershausen ist.