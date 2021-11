Eisbachtaler haben es jetzt selbst in der Hand – TuS setzt auf neuen Trainer

Vor der „Woche der Wahrheit“ mit Spielen gegen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um einen der heiß begehrten Plätze in der Meisterrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar gibt sich Marco Reifenscheidt betont gelassen. „Wir können relativ entspannt, aber vor allem auch selbstbewusst dahinfahren“, sagt der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde vor dem Derby bei der TuS Koblenz am Samstag (14 Uhr, Stadion Oberwerth), auf das gerade einmal vier Tage später mit dem Duell gegen den FV Engers (Mittwoch, 19.30 Uhr, in Nentershausen) das nächste Schlüsselspiel in der heißen Phase der Nord-Gruppe folgt.