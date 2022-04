Nach einigen Ausfällen durch Wetter und Corona am vergangenen Wochenende waren die überkreislichen Jugendfußballer aus dem Kreis Hunsrück/Mosel in der Rheinlandliga und Bezirksliga nun wieder aktiv vor den Osterferien. In denen ist in der Regel Pause beim Nachwuchs, aber durch viele Verlegungen werden doch vereinzelt Partien stattfinden.