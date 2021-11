Abenteuer Rheinlandpokal endet für C-Jugend der JSG Mastershausen/Strimmig in der vierten Runde

Das Abenteuer Rheinlandpokal hat für die C-Jugendfußballer des Kreisklässlers JSG Mastershausen/Peterswald/Blankenrath/Buch/Strimmig (in Rot, links Moritz Maßmann, rechts Torwart Tim Wermann) in der vierten Runde ihr Ende genommen: Nach Siegen gegen den VfR Koblenz (10:0) sowie danach gegen die Bezirksliga-Topteams Untermosel Kobern (6:3 nach Elfmeterschießen) und Rot-Weiß Koblenz II (3:2) scheiterte die Mannschaft von Jochen Eberhard und Achim Buchholz am makellosen Bezirksliga-Tabellenführer JSG Moseltal Lay mit 1:3 (1:2).