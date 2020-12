Kaderplanung: Kirchberg ist gerüstet, wenn es irgendwann weitergeht

Kirchberg

Beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg rechnen sie wie fast allerorts mit einem baldigen Abbruch der Saison aufgrund der Corona-Pandemie, der Verband Rheinland hat für Samstag eine Entscheidung des Beirats angekündigt. Für die Erste des TuS würde das bedeuten, dass es dann in die zweite Saison im Verbandsoberhaus ginge. Sportlich war Kirchberg sowieso auf einem guten Weg dahin, denn der Achte hatte neun Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Ellscheid (ein Spiel weniger), acht auf den Viertletzten Mehring. All' das ist wohl bei Abbruch Makulatur, da die Teams auf den Abstiegsplätzen kommende Runde auch zur Rheinlandliga gehören dürften, falls es in Sachen Wertung so kommt, wie derzeit zu vermuten. Das ist dann auch eine Tatsache, die die Kirchberger Verantwortlichen umtreibt, was aber ganz und gar nicht gegen die „zusätzlichen“ Klubs gerichtet ist.