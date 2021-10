Sonntagsschuss von Rempfer bringt den Sieg

Durch einen Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg in Roßbach hat der VfL Oberbieber am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Westerwald /Wied die Tabellenführung vor der SG St. Katharinen/Vettelschoß verteidigt, die ihr Heimspiel gegen den SSV Heimbach-Weis deutlich mit 5:0 gewann. Auch die Mannschaften auf den Rängen drei bis fünf punkteten dreifach, die Tabellennachbarn Nauort und Niederbreitbach teilten die Punkte, während alle Mannschaften von Rang acht ab abwärts leer ausgingen. Die Begegnung der SG DJK Neustadt-Fernthal gegen den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach wurde kurzfristig auf Mittwoch, 3. November (20 Uhr), verlegt.