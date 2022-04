Oberlahr

Kreispokal Ww/Wied: Finalspiele steigen in Oberlahr – Am 10. Juni geht's um Titel

Nachdem am vergangenen Wochenende die Kreispokal-Halbfinalspiele des Fußballkreises Westerwald/Wied stattgefunden haben, konnte sich der Kreisvorstand nun auf einen Endspielort einigen. Die beiden Finalspiele werden am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr (Pokalfinale der C- und D-Ligisten) und um 20 Uhr (Pokalfinale der A/B-Ligisten) auf dem sanierten Rasenplatz in Oberlahr stattfinden.