Der FV Rheinbrohl hat das Rheinanlieger-Derby beim SV Leutesdorf deutlich mit 5:2 gewonnen und führt die Tabelle nach dem dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Nord Westerwald/Wied vor der punktgleichen SG Melsbach/Altwied an. In der Südstaffel der Kreisliga B mussten sich sowohl die SG Puderbach II als auch die SG Wienau in ihren Heimspielen mit Punkteteilungen begnügen.