Bereits am heutigen Freitagabend tritt die SG Westerburg II in der Kreisliga A Westerwald/Sieg auswärts bei der SG Herdorf an. Auf dem Kunstrasen in Puderbach erwartet der souveräne Spitzenreiter SG Lautzert am Samstag den SV Niederfischbach, und in der letzten Partie unter Regie ihres Trainergespanns Stefan Zorn und Lars Boller ist die SG Guckheim am Sonntag beim Tabellenzwölften SG Daaden zu Gast.