Kreisgebiet

Am fünften Spieltag in der Kreisliga A Westerwald/Sieg erwartet die SG Guckheim/Kölbingen als Tabellenelfter den noch sieglosen Vorletzten SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg/Wehbach. Die SG Nauroth/Mörlen/Norken kommt als Aufsteiger in der Partie gegen die Spitzenmannschaft SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod kaum über die Außenseiterrolle hinaus.